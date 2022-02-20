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مدينة مصرية تسجل درجات حرارة تحت الصفر

مدينة مصرية تسجل درجات حرارة تحت الصفر
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مدينة سانت كاترين المصرية في جنوب سيناء، تساقطا غزيرا للثلوج، وسجلت درجة حرارة أقل من الصفر، وسط طقس شديد البرودة.

ووفق صحيفة (الوطن) المصرية، قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين: "المدينة تتعرض منذ أمس لأجواء شتوية شديدة البرودة أثرت على الحالة العامة للمدينة، وكانت هناك تحذيرات من الطقس، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المناخ المتقلب".

وأشار إلى أن "سانت كاترين سجلت درجة حرارة 2 تحت الصفر منذ أمس، وبلغت درجة الحرارة على جبل موسى 6 تحت الصفر، وعلى جبل سانت كاترين 9 تحت الصفر، وعلى جبل عباس 7 تحت الصفر".

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