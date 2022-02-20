شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ويهاجمون رعاة أغنام في سلفيت

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ويهاجمون رعاة أغنام في سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
اقتلع مستوطنون، الليلة الماضية، عددا من أشجار الزيتون في قرية ياسوف شرق سلفيت، وهاجموا رعاة أغنام في بلدة قراوة بني حسان غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اقتلعوا وكسروا 15 شجرة زيتون في منطقة "النصبة" شمال شرق القرية، تعود ملكيتها للمواطن زياد جميل عبد الرازق.

كما وهاجم مستوطنون مستوطنون بحماية قوات الاحتلال رعاة أغنام في منطقة "النويطف" المحاذية للبؤرة الاستيطانية "خفات يائير" المقامة على أراضي المواطنين شمال بلدة قراوة بني حسان، وأطلقوا النار وقنابل الغاز السام.

ويذكر أن منطقة نبع "النويطف" في بلدة قراوة بني حسان مهددة بالاستيلاء عليها لصالح توسعة مستوطنة "خفات يائير".

ويواصل المستوطنون الاعتداء على الأراضي والمنازل الفلسطينية، في محاولة للتضيق على المواطنين وبسط النفوذ في المنطقة.

ويحيط بسلفيت 24 تجمعًا استيطانيًّا أكبرها مستوطنة “أريئيل” التي يقطنها نحو خمسة وعشرين ألف مستوطن، وهي ثاني أكبر تجمع استيطاني في الضفة الغربية بعد مستوطنة “معاليم أدوميم”.

وتعيش محافظة سلفيت ببلداتها وقراها معاناة شديدة وحالة من التمزق بفعل ممارسات الاحتلال، وأهمها: تصاعد وتيرة الاستيطان، وجدار العزل العنصري، والتلوث البيئي الناتج عن مخلفات المستوطنات خاصة المناطق الصناعية، وسرقة آلاف الدونمات الزراعية، ومصادر المياه الجوفية، وطمس معالمها التاريخية والدينية.

ويمنع الاحتلال والمستوطنون المواطن الفلسطيني في أغلب الأوقات من الوصول لأرضه، وسط الاعتداءات بالضرب وإطلاق النار وقنابل الغاز والصوت على كل من يقترب.

وتشهد القرى والبلدات الفلسطينية وتيرة متصاعدة من هجمات المستوطنين البربرية، تتركز على وجه الخصوص في قرى وبلدات شمال غربي نابلس، ونتج عنها إصابات جسدية في صفوف المواطنين وأضرار مادية في ممتلكاتهم.

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