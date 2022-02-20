شؤون فلسطينية

فلسطين: 15 حالة وفاة و1928 إصابة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 15 حالة وفاة و1928 إصابة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 15 حالة وفاة و 1928 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وسجلت الكيلة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، 5 حالات وفاة في قطاع غزة، 3 حالات في الخليل، 3 رام الله والبيرة ، حالة في طولكرم، حالتان في نابلس، حالة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 99، قلقيلية 33، طوباس 14، بيت لحم 42، نابلس 109، جنين 74، سلفيت 15، رام الله والبيرؤة 115، ضواحي القدس 14، الخليل 52، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 527، مدينة القدس 830".
 
وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "طولكرم 153، قلقيلية 56، طوباس 22، بيت لحم 68، نابلس 227، جنين 95، سلفيت 19، رام الله والبيرة 226، ضواحي القدس 80، الخليل 199، أريحا والأغوار 55، قطاع غزة 2800، مدينة القدس 1850".
  
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 125 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 258 مريضا، بينهم 48 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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