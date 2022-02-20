سمر حمد: الأسرى يخوضون معركة الدفاع عن الكرامة وينتفضون لاستعادة حقوقهم

رام الله - دنيا الوطنقالت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" سمر حمد، إن الأسرى يخوضون معركة الدفاع عن الكرامة، وينتفضون لاستعادة حقوقهم المشروعة في كل القوانين، وما خطواتهم التصعيدية إلا صرخة لكل حر وشريف لنصرتهم.وأكدت حمد على أن الأسرى مصممون على عدم التراجع حتى نيل مطالبهم العادلة بوقف الإجراءات القمعية، والاعتقال الاداري، والإهمال الطبي.وأضافت حمد: "لقد بلغت حالة التنكيل مداها داخل سجون الاحتلال، ووصلت حالة الإهمال الطبي إلى درجة نستطيع أن نسميها بالقتل البطيء والممنهج، وأصبحت السجون مراكز تعذيب وتنكيل همجي دون مراعاة لأدنى الحقوق الآدمية".وشددت حمد على وجوب تلبية نداء النصرة للأسرى والوقوف بجانبهم في حراكهم، ووصفتهم بأنهم "درة التاج، والصف الأول لمقاومة شعبنا الباسلة".وقالت: "إن للأسرى دين في رقابنا جميعا، ونصرتهم ليست إلا ردا لبعض الدين".وتابعت: "يا شعبنا لا تتركوا أهالي الأسرى يفترشون الميادين لوحدهم، إنه لمن العار أن تقف أم الأسير لوحدها والناس غارقون في حياتهم، لا معنى لوجودنا إن لم تحركنا آهات الأسرى ومعاناتهم".وأشارت إلى أن الأسرى هبوا لنصرة أنفسهم بما يستطيعون ويقدرون، مؤكدة أنهم "لن تكسر إرادتهم سنوات السجن ولا قضبان الزنازين، فالفرج قادم والحرية موعدها الصبح".وأفاد مكتب إعلام الأسرى أنه لليوم السادس عشر على التوالي يواصل أسرى سجن نفحة عدم الخروج إلى الفورة احتجاجًا على تركيب بوابات إلكترونية على مداخل الأقسام.وذكر أن الأسرى في كافة السجون يرتدون اليوم الأحد، ملابس السجن، وهو مؤشر على حالة الاستنفار الدائمة في صفوفهم.وأغلق الأسرى في سجون الاحتلال، أمس السبت، كافة الأقسام في السجون، ضمن خطواتهم النضالية المستمرة، واحتجاجًا على إجراءات إدارة السجون التي أقرتها مؤخرًا.