شؤون فلسطينية

الضمير تطالب الجهات الحكومية حماية المرأة من جميع أشكال العنف

الضمير تطالب الجهات الحكومية حماية المرأة من جميع أشكال العنف
رام الله - دنيا الوطن
دانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، جرائم قتل النساء بغزة، مؤكدةً ان قتل النساء في مجتمعنا الفلسطيني يشكل خطرًا يهدد النسيج المجتمعي، ويصيبه بالتفكك وانعدام الأمان، ما يتطلب من الجميع الفلسطيني كل من موقعه، الوقوف أمام هذه العمليات وتفحصها من كل جوانبها، تمهيدًا لمحاربتها والقضاء عليها. 

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الضمير فإنه عند حوالي الساعة 04:05 مساء وصلت الي مستشفى الشفاء بغزة جثة المواطنة نهي سعيد محفوظ ياسين ( خزيق قبل الزواج ) 30 عاما من سكان محافظة غزة - حي الزيتون بالقرب من مسجد علي بن ابي طالب وبالفحص الاولي للجثة تبين وجود اثار ضرب وكدمات علي انحاء متفرقة من جسدها بالإضافة الي وجود كسور في عظام القفص الصدري ، جراء اعتداء زوجها عليها بالضرب داخل منزلها . 

ونوهت، أصدر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة العقيد أيمن البطنيجي بيان يوضح فيه وفاه المواطنة ياسين جراء الاعتداء عليها من قبل زوجها وانه قد تم القبض علي زوجها وتحويله إلى التحقيق وقد أقر بالاعتداء عليها وقد تم احالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية في القضية . 

من جهتها اصدرت عائلة خزيق بيان توضح فيها ان ابنتها نهي سعيد محفوظ خزيق قد قتلت علي يد زوجها محمد سعيد محمود ياسين وان العائلة لن تقوم بفتح بين عزاء للمغدورة الا بعد اعدام القاتل. 

وفي نفس الوقت اصدرت عائلة ياسين بيان توضح فيه استنكارها لهذا الفعل وبراءتها التامة من هذه  الجريمة  وتطالب الجهات المختصة بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية . 

واستنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بشدة هذه الجرائم، وإذ تدين ظاهرة العنف والقتل ضد النساء على خلفيات متعددة، فإنها تطالب الجهات المختصة بالتحقيق الفوري في هذه الحادثة، ونشر نتائج التحقيق ع الملأ، وتقديم الجناة للعدالة وإنزال اقصى العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. 

كما تطالب السلطات بتوفير الحماية والدعم لكافة الفتيات والنساء من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة. 

وأيضا تطالب بالإسراع على إقرار قانون حماية الاسرة والعمل على تحصين شرائح المجتمع المستضعفة ولاسما النساء والفتيات وأن هذه الجرائم تعتبر دافع لفرض مزيد من حماية النساء وقف العنف ضدهن. 

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