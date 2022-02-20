الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت لحم والخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وشابا من الخليل.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين أحمد محمد شاكر طقاطقة (22 عاما)، وعلي شاهر طقاطقة (22 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما في بلدة بيت فجار.واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم الفوار وفتشت عدة منازل في بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت الشاب أحمد فايق نصار (27 عاما) بعد تفتيش منزله.وفتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة ترقوميا غرب الخليل، عرف منها من أصحابها صالح شحرور وشقيقه فهد، في منطقة وعر شرق البلدة.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.