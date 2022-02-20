نادي الأسير: الأسرى مستمرون في خطواتهم النضالية ضد إدارة السجون

رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير، أنّ الأسرى مستمرون في خطواتهم النضالية التي أعلنوا عنها في كافة السجون، والتي تتمثل اليوم في الاعتصام في ساحات السجون أو ما تُسمى "بالفورة" ورفضهم العودة للغرف، احتجاجًا على إجراءات إدارة السجون التي أقرتها مؤخرًا.ولفت نادي الأسير إلى أن إجراءات إدارة السجون تقع ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب عملية نفق الحرية، حيث أن إدارة السجون تراجعت كعهدها عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التّنكيلية المضاعفة والتضييقات بحقّ الأسرى، وكان الأسرى ومن كافة الفصائل قد شكلوا لجنة طوارئ وطنية، لإدارة المواجهة الراهنة، حيث توافق الأسرى على برنامج نضالي تدريجي، حتى تحقيق مطالبهم.وأشار أن الأسرى ماضون بخطواتهم النضالية، التي ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم، وأبرزها وقف الإجراءات التنكيلية والعقابية التي أقرتها مؤخرًا.