صوافطة: اعتداءات الاحتلال على الأسرى ومنجزاتهم لها تداعيات خطيرة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، فازع صوافطة، اليوم الأحد، أن اعتداءات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى ومنجزاتهم، سيكون لها تداعيات خطيرة لا يمكن السكوت عليها.وقال صوافطة إن فرض المزيد من العقوبات وممارسة التضييق على الأسرى، تعبير عن حالة التخبط والفشل التي تعيشها إدارة السجون بعد أحداث عملية "نفق الحرية".وأضاف أن هجمة الاحتلال الشرسة على الأسرى تأتي في ظل توافق وطني على التصدي لهذه الهجمة، وعدم الرضوخ لمحاولات سحب منجزاتهم التي تحققت بعد تضحيات كبيرة وإضرابات عديدة عن الطعام.وأوضح أن خطوة إغلاق الأقسام في السجون ورفض الخروج للفورة جاءت كرد على تنكر إدارة السجون لإنجازات الأسرى التي تراكمت عبر سنوات طويلة من النضال.وبيّن صوافطة أن محاولة سحب إنجازات الأسرى وفرض المزيد من أساليب التضييق والعقاب، يأتي لإرضاء المتطرفين في حكومة الاحتلال والمتعطشين لمعاقبة الأسرى ورد الاعتبار لكرامتهم التي داسها الأسرى الأبطال عندما خرجوا في عملية "نفق الحرية" في سبتمبر الماضي.وأكد أن الحركة الأسيرة موحدة في وجه إدارة سجون الاحتلال، لكنه شدد على أنها بحاجة لدعم سياسي وقانوني وشعبي للدفاع عن الأسرى ونصرتهم.