جنين: القبض على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار وتضبط قطعة سلاح

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار وضبطت قطعة سلاح بحوزته في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شكاوى وردت للشرطة حول قيام مجهولين بإطلاق النار وترويع المواطنين في احدى البلدات غرب مدينة جنين ، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بشخص وإلقاء القبض عليه وضبط سلاح ناري بحوزته.وأكدت، التحفظ على المشتبه فيه و التحرز على المضبوطات وإحالته والمضبوطات إلى جهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.