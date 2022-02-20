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صحيفة: تسلل طائرة حزب الله حادثة مُقلقة ومحرجة لإسرائيل

صحيفة: تسلل طائرة حزب الله حادثة مُقلقة ومحرجة لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن حادثة اختراق الطائرة المسيرة التابعة لحزب الله للأجواء الإسرائيلية أول أمس الجمعة وعودتها إلى لبنان سالمة، حادثة مُقلقة بالنسبة لحكومة نفتالي بينت.

 وبحسب الصحيفة يُقدّر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي بأن لدى حزب الله المئات من الطائرات المسيرة بدون طيار في ترسانته، بأحجام وقدرات مختلفة مصممة لجمع المعلومات الاستخبارية.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى طائرات حزب الله يمكن تسليحها بالمتفجرات واستخدامها كسلاح هجومي دقيق، كما أنها سهلة التشغيل ورخيصة الثمن ويصعب اكتشافها بواسطة الرادار.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الحادث المحرج" وقع بعد يوم واحد فقط من إسقاط الجيش الإسرائيلي طائرتين بدون طيار، واحدة لحزب الله والثانية لحركة حماس، حيث تم اعتراض تلك الطائرات من خلال وسائل ناعمة أو وسائل إلكترونية والتي فشلت على ما يبدو في إسقاط طائرة حزب الله يوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن طائرة حزب الله وصلت إلى 70 كيلومترًا داخل إسرائيل، ولم يتضح ما إذا كانت قد سجلت أي صور أثناء اختراقها الأجواء.

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