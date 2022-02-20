غزة: 5 وفيات و527 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 حالات وفاة و527 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 1463 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1878، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 241263 ، منها 27377 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 2800 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 212008 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 203، منها 110 حالة خطرة.