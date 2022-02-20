دولي

شاكيد تدرس منع دخول نشطاء منظمة العفو الدولية إلى إسرائيل

شاكيد تدرس منع دخول نشطاء منظمة العفو الدولية إلى إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
تدرس وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، منع دخول نشطاء منظمة العفو الدولية إلى إسرائيل، بحجة أنهم يدعمون حركة المقاطعة الدولية، وعلى خلفية تقرير المنظمة الأخير الذي اتهمت فيه إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب صحيفة (يسرائيل هيوم)، اليوم الأحد، فإن سلطة حظر دخول نشطاء معينيين هو في يد وزيرة الداخلية، مشيرةً إلى أن شاكيد تجري حاليًا مشاورات داخلية في مكتبها وستقوم لاحقًا بتوسيع دائرة التشاور مع وزارة الخارجية لتنسيق كيفية القيام بذلك.

ويدور الحديث عن عدد معين من النشطاء التابعين للمنظمة وخاصة كبار المسؤولين فيها.

وقال مكتب شاكيد، "إنها تنوي الترويج لخطة عمل تمنع دخول مؤيدي المقاطعة إلى إسرائيل، في حين لم ترد منظمة العفو الدولية على ما جاء في التقرير".

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