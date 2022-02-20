شؤون فلسطينية

الإعلان عن الكشف الأولي للقوائم المرشحة للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

الإعلان عن الكشف الأولي للقوائم المرشحة للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات، اليوم الأحد، الكشف الأولي للقوائم المرشحة للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021 المقرر الاقتراع فيها يوم السبت الموافق 26/3/2022.

ويأتي نشر الكشف عقب اجتماع أعضاء لجنة الانتخابات المركزية أمس السبت في المقر العام بمدينة البيرة وعبر تطبيق "زووم" مع أعضائها في مدينة غزة، حيث قررت قبول طلبات ترشح 259 قائمة انتخابية، بعد انسحاب 8 طلبات ترشح من أصل 267 قائمة تسلمتها خلال فترة الترشح.

ولفتت اللجنة إلى أنه في 50 هيئة ترشحت أكثر من قائمة انتخابية، وفي 23 هيئة محلية ترشحت قائمة واحدة فقط؛ في حين أن 28 هيئة محلية لم تترشح فيها أي قائمة، وهيئة محلية ترشحت فيها قائمة واحدة عدد مرشحيها أقل من عدد مقاعد مجلس الهيئة.

وأضافت لجنة الانتخابات أن من بين القوائم المقبولة 81 قائمة حزبية (أي مسجلة على أنها تمثل حزبا سياسيا أو ائتلاف أحزاب) و178 قائمة مستقلة.

وبينت أن عدد المرشحين في جميع القوائم المقبولة يبلغ 2,537 مرشحا، من بينهم 678 امرأة بنسبة 26.7% من المجموع الكلي للمرشحين.

وأوضحت أن المرشحين من الفئة العمرية أقل من 45 عاماً يشكلون 59% من إجمالي المرشحين، وبعمر 46-55 عاما بنسبة 23%، والمرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً يشكلون 18% من إجمالي عدد المرشحين.

من جانب آخر، بينت لجنة الانتخابات إلى أنه بإمكان المواطنين الاطلاع على أسماء القوائم ومرشحيها من خلال موقع اللجنة الرسمي على الإنترنت (www.elections.ps) وفي مكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات، وفي مقار الهيئات المحلية.

وبينت أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض على أي من القوائم و/أو المرشحين خلال الفترة من 20-22/2/2022، على أن تقدم الاعتراضات على النموذج المخصص لذلك في مكاتب اللجنة بالمحافظات، وترفَق بما يؤيد ويثبت صحتها، علما أنه يمكن الحصول على نموذج الاعتراض من خلال مكاتب اللجنة أو من موقعها الإلكتروني.

وستدرس اللجنة الاعتراضات التي تردها خلال ثلاثة أيام (من 22-24 شباط الجاري)، وتصدر قرارا بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطيا بقرار اللجنة. علما أن قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ صدورها، وتصدر المحكمة قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 5 أيام، ويكون قرارها نهائي وغير قابل للاستئناف، وصولا إلى نشر الكشف النهائي للقوائم والمرشحين يوم السبت 12/3/2022 الذي يتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية.

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