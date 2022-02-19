دولي

انطلاقا من حميميم.. روسيا تختبر صواريخ أسرع من الصوت فوق المتوسط

انطلاقا من حميميم.. روسيا تختبر صواريخ أسرع من الصوت فوق المتوسط
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام روسية تفاصيل اختبار الطياريين الروس لصواريخ (كينجال) الأسرع من الصوت لأول مرة في سوريا.

وقالت صحيفة (إزفيستيا): "إن فوج جديد منفصل من طراز طائرة "MIG-31K"، مزود بصواريخ "كينجال"، حلقت فوق البحر الأبيض المتوسط ​​لأول مرة لإجراء التدريبات".

كما حلقت طائرة متوسطة المدى مضادة للغواصات من طراز "İl-38" ومجموعة تغطية من مقاتلات SU-35″" و"SU-30SM".

وقامت مجموعة طائرات بالتزود بالوقود في الجو فوق البحر، إذ أطلقت الناقلة “İl-78” خرطومًا بمخروط وحلقت مقاتلات "SU" نحوها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في 15 من شباط إرسال صواريخ "كينجال" إلى قاعدة حميميم في اللاذقية، مع وصول وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو إلى سوريا، لتفقّد سير مناورات البحرية الروسية في البحر المتوسط بعد وصول الصواريخ.

أخبار ذات صلة

إثيوبيا.. الكشف عن موعد بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة

إثيوبيا.. الكشف عن موعد بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة

سقوط قذائف على جانبي الحدود بين روسيا وأوكرانيا

سقوط قذائف على جانبي الحدود بين روسيا وأوكرانيا

شاهد: الدفاع الروسية تطلق صاروخ مجنح من طراز (إسكندر) بإطار التدريبات

شاهد: الدفاع الروسية تطلق صاروخ مجنح من طراز (إسكندر) بإطار التدريبات

بوتين يأمر ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة

بوتين يأمر ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة

شاهد: عاصفة (يونيس) تضرب بريطانيا وتتسبب بأضرارٍ فادحة

شاهد: عاصفة (يونيس) تضرب بريطانيا وتتسبب بأضرارٍ فادحة

122 قتيلًا جراء عاصفة ضربت البرازيل

122 قتيلًا جراء عاصفة ضربت البرازيل

إطلاق قذيفة أوكرانية على الأراضي الروسية

إطلاق قذيفة أوكرانية على الأراضي الروسية

تجدد القصف شرق أوكرانيا والتوتر وصل ذروته مع روسيا

تجدد القصف شرق أوكرانيا والتوتر وصل ذروته مع روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرور: وفاة طفل بحادث دهس بخانيونس

المرور: وفاة طفل بحادث دهس بخانيونس

نادي الأسير: الأسرى يغلقون كافة الأقسام في السجون

نادي الأسير: الأسرى يغلقون كافة الأقسام في السجون

سفارة فلسطين بمصر: توقيع اتفاقيات موسم العمرة المقبل لمعتمري قطاع غزة

سفارة فلسطين بمصر: توقيع اتفاقيات موسم العمرة المقبل لمعتمري قطاع غزة

الخارجية: غياب العقوبات الدولية يشجع إسرائيل على استكمال تنفيذ مشروعها الاستعماري

الخارجية: غياب العقوبات الدولية يشجع إسرائيل على استكمال تنفيذ مشروعها الاستعماري

قلقيلية: إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

قلقيلية: إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

الأوقاف بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول آخر مستجدات موسم العمرة

الأوقاف بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول آخر مستجدات موسم العمرة

الاردن ومصر وألمانيا وفرنسا: يجب وقف جميع الخطوات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين

الاردن ومصر وألمانيا وفرنسا: يجب وقف جميع الخطوات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين

لجنة الانتخابات: 267 طلب ترشّح للمرحلة الثانية للانتخابات المحلية وهذا موعد نشر الكشف الأولي

لجنة الانتخابات: 267 طلب ترشّح للمرحلة الثانية للانتخابات المحلية وهذا موعد نشر الكشف الأولي

منوعات

بعد قضية &#34;عريس الإسماعيلية&#34; الإعلامية ياسمين عز تبرر ضرب النساء

بعد قضية "عريس الإسماعيلية" الإعلامية ياسمين عز تبرر ضرب النساء

رضوى الشربيني تهاجم عريس الإسماعيلية وتصفه بـ &#34;الثور&#34;

رضوى الشربيني تهاجم عريس الإسماعيلية وتصفه بـ "الثور"

فنان مصري يعمل في بيع القهوة على الرصيف لتحسين دخله

فنان مصري يعمل في بيع القهوة على الرصيف لتحسين دخله

صدور الحكم بقضية أحمد بدير ومي العيدان..والأخيرة تعلق &#34;حبيبي الملايين عندكم&#34;

صدور الحكم بقضية أحمد بدير ومي العيدان..والأخيرة تعلق "حبيبي الملايين عندكم"

للمرة الأولي في تاريخ السعودية..محاكاة لبرامج رامز جلال المخيفة

للمرة الأولي في تاريخ السعودية..محاكاة لبرامج رامز جلال المخيفة

فيديو: إليسا تصد أحد المعجبين على المسرح وتراضيه بقبلة سرية

فيديو: إليسا تصد أحد المعجبين على المسرح وتراضيه بقبلة سرية

صور: ياسمين صبري تكشف للمرة الأولى عن عائلتها..وشقيقتها تشاركها الملامح

صور: ياسمين صبري تكشف للمرة الأولى عن عائلتها..وشقيقتها تشاركها الملامح

تحدي شام الذهبي وعشيقة والدها ..والسبب يوم الحب

تحدي شام الذهبي وعشيقة والدها ..والسبب يوم الحب

إبراهيم عيسى يثير لغط بـ&#34;وهمية الإسراء والمعراج&#34; وفنانون يدعون لمقاطعته

إبراهيم عيسى يثير لغط بـ"وهمية الإسراء والمعراج" وفنانون يدعون لمقاطعته

هيا الشعيبي تعلن حملها بطفل ..وتتمنى عدم نجاحه لهذا السبب

هيا الشعيبي تعلن حملها بطفل ..وتتمنى عدم نجاحه لهذا السبب

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 28 وفاة و7064 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 28 وفاة و7064 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غضب في لبنان بسبب صورة مسيئة لرفيق الحريري

غضب في لبنان بسبب صورة مسيئة لرفيق الحريري

السلطات المصرية تعلن حالة الطوارئ في شرم الشيخ

السلطات المصرية تعلن حالة الطوارئ في شرم الشيخ

شاهد: صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي في الصحراء تثير الجدل

شاهد: صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي في الصحراء تثير الجدل