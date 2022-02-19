انطلاقا من حميميم.. روسيا تختبر صواريخ أسرع من الصوت فوق المتوسط

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام روسية تفاصيل اختبار الطياريين الروس لصواريخ (كينجال) الأسرع من الصوت لأول مرة في سوريا.وقالت صحيفة (إزفيستيا): "إن فوج جديد منفصل من طراز طائرة "MIG-31K"، مزود بصواريخ "كينجال"، حلقت فوق البحر الأبيض المتوسط ​​لأول مرة لإجراء التدريبات".كما حلقت طائرة متوسطة المدى مضادة للغواصات من طراز "İl-38" ومجموعة تغطية من مقاتلات SU-35″" و"SU-30SM".وقامت مجموعة طائرات بالتزود بالوقود في الجو فوق البحر، إذ أطلقت الناقلة “İl-78” خرطومًا بمخروط وحلقت مقاتلات "SU" نحوها.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في 15 من شباط إرسال صواريخ "كينجال" إلى قاعدة حميميم في اللاذقية، مع وصول وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو إلى سوريا، لتفقّد سير مناورات البحرية الروسية في البحر المتوسط بعد وصول الصواريخ.