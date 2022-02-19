شؤون فلسطينية

الكشف عن حقيقة تعيين روحي فتوح أبناءه بعدة مناصب

الكشف عن حقيقة تعيين روحي فتوح أبناءه بعدة مناصب
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المرصد الفلسطيني للتحقق (كاشف)، أن صفحات اجتماعية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تداولت معلومات تفيد بتعيين أحمد فتوح، نجل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بمنصب رئيس دوان المجلس الوطني بدرجة مدير عام، ومفوض بكافة الصلاحيات المالية والادارية في المجلس.

وبحسب المرصد، فقد أشار الذين تداولو الخبر، إلى أن نجل فتوح الأخر، وسام، هو مستشار أول (نائب سفير) في الكادر الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بالاضافة الى تعيين زوجة إبن روحي فتوح مدير عام في دائرة المغتربين.

من جانبه، نفى أحمد فتوح، للمرصد، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه غير مدرج في هيكلية المجلس الوطني وليس لديه أي صلاحيات في المجلس بشكل رسمي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه تم توظيفه كعسكري في عام 2011، ومن ثم فرزه مديراً لمكتب والده في عام 2017، ولكنه ما يزال يتقاضى راتبه برتبة رائد مهندس.

وفيما يتعلق بشقيقه وسام فتوح، أكد أحمد بأنه يعمل كمستشار في الخارجية منذ عام 2010، وحصل على هذه الرتبة في بداية عام 2021 وليس نائب سفير كما يتم تداوله.

أما بخصوص زوجته، أشار أحمد فتوح إلى أنها تعمل مديرة دائرة أمريكا اللاتينية في شؤون المغتربين، وليست مدير عام في دائرة المغتربين، حيث أن مدير عام شؤون المغتربين هو حسين عبد الخالق، لافتا في الوقت ذاته إلى أنها كانت تعمل بمفوضية العلافات الدولية قبل الارتباط بها.

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