الاحتلال يعتدي على شبان في حي الشيخ جراح بالقدس

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، على عدد من الشبان في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال هاجمت عددا من الشبان والمتضامنين في حي الشيخ جراح بالضرب والدفع، وحاولت طردهم من مكان تواجدهم في الجانب الغربي من الحي تحت تهديد السلاح والاعتقال.ويتعرّض أهالي الشيخ جراح والمتضامنين معهم منذ أكثر من أسبوع، إلى هجمةٍ شرسة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، يتخللها اعتداءات وحشية بالضرب وإطلاق القنابل والرصاص وغاز الفلفل، ما أدى لإصابة واعتقال العشرات، في ظل إغلاق مشدد على الحي.وما زالت عشرات العائلات في الحي تواجه خطر التطهير العرقي والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم، في الوقت الذي تشدد فيه سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية بحق سكان الحي في محاولة لتهجيرهم.