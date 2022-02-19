شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الإثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن وصول كشف تنسيقات مصرية، للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين.

وطالبت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا)، بدءاً من الساعة 9 صباح الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

وشددت على ضرورة تواجد المسافرين عند الساعة 6 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.







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