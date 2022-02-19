رئيس مجلس النواب الأردني: القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى ويجب التوصل لحل عادل وشامل لها

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي إن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى ولا بد من التوصل إلى حل عادل وشامل لها يستند إلى مقررات الشرعية الدولية التي تؤكد الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني".وأكد الدغمي خلال ترؤسه وفد المملكة في الاجتماع الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، اليوم السبت، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، رفض السياسات والخطط الاستيطانية وأي مساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس والتي تحظى برعاية الملك عبد الله الثاني الوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشيرًا إلى أنها "وصاية ذات شرعية دينية وتاريخية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وشدد على الموقف الأردني المتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين كأساس ثابت لا بديل عنه.