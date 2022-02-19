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سقوط قذائف على جانبي الحدود بين روسيا وأوكرانيا

سقوط قذائف على جانبي الحدود بين روسيا وأوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن السلطات المحلية في جنوب غرب روسيا، قولها، اليوم السبت: "إن قذيفة أصابت منزلا بقرية روسية قرب الحدود الأوكرانية، وأحدثت أضرارا في سطحه من دون أن يصاب أحد بأذى".

ونفت أوكرانيا بشدة تقريرين سابقين عن سقوط قذائفها على الأراضي الروسية قرب الحدود، ووصفتها بأنها أنباء زائفة.

وقالت كييف إن قوات الحكومة الأوكرانية لا تطلق النار، وإنها لا مصلحة لها في تصعيد التوتر المرتفع بالفعل.

ومن جهة أخرى، سقط عدد من قذائف الهاون داخل الأراضي الأوكرانية، السبت، وفق وكالة "فرانس برس".

وسقطت القذائف على بعد مئات الأمتار من مكان تواجد وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، حيث التقى صحفيين خلال جولة قام بها لجبهة القتال ضد المتمردين المدعومين من روسيا.

وأُجبر الوزير على الاختباء لدى انفجار القذائف، وذلك بعد وقت قصير من إدلائه بتصريحات لوسائل إعلام دولية، وفقما أفاد مراسلو (فرانس برس)، فيما لم يسجل سقوط أي ضحايا.

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