المرور: وفاة طفل بحادث دهس بخانيونس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة في قطاع غزة وفاة طفل، مساء اليوم السبت، بعد تعرضه لحادث دهس بخانيونس جنوبي قطاع غزة.وأوضحت المرور أن الطفل ناهض محمد بربخ (13 سنة) من خانيونس وصل إلى المستشفى جثة هامدة جراء دهسه من قبل شاحنة "مرسديس نصف نقل" عند مفترق السكة بالمحافظة، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الالكتروني.وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف سائق المركبة (ر. هـ) 35 عاماً؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.وتعد هذه أول حالة وفاة بحادث مروري منذ مطلع العام الجاري 2022.