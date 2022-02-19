نادي الأسير: الأسرى يغلقون كافة الأقسام في السجون

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني: "إن الأسرى أغلقوا اليوم السبت كافة الأقسام في السجون، ضمن خطواتهم النضالية المستمرة احتجاجًا على إجراءات إدارة سجون الاحتلال التي أقرتها مؤخرًا".وأفاد النادي في بيان مقتضب صدر عنه، مساء اليوم، أن هذه الخطوات ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن خطوات الأسرى لاحقًا ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتواصل إدارة سجون الاحتلال إجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحق الأسرى، والذي كان آخرها حرمان من زيارة الأهل و"الكنتين"، ومحاولتها إجراء تغيير واسع على نظام "الفورة".في حين، يستمر الأسرى في برنامجهم النضالي الذي يرتكز على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، عبر إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج لما يسمى "الفحص الأمني اليومي" وللساحات.ومن الجدير ذكره أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، بلغ نحو 4500 أسير، بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفل.