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الصحة الأردنية: تسجيل 28 وفاة و7064 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 28 وفاة و7064 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 28 وفاة و7064 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13657 وفاة، و1560822 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي اليومي الصادر عن الوزارة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 179305 حالات، بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1105 حالات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح (كورونا) وصل إلى 4658026 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4331925 شخصا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن استئناف التعليم الوجاهي في المدارس صباح يوم غد الأحد، مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 2021-2022.

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