الأوقاف بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول آخر مستجدات موسم العمرة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تصريحاً صحفياً، حول آخر المستجدات المتعلقة بموسم العمرة للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.وأكدت الوزارة، أنه في إطار الترتيبات المتعلقة بموسم العمرة لهذا العام، فقد سافر وفد من لجنة الحج بالوزارة، وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، إلى جمهورية مصر العربية، حيث ناقش الوفد مع جميع الجهات ذات العلاقة، كافة الترتيبات الخاصة بموسم العمرة، وتم توقيع اتفاقية النقل البري والجوي، وبرعاية سفارة دولة فلسطين بالقاهرة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على أن تكون مدة برنامج العمرة أسبوعين فقط، موزعة على النحو التالي: 7 أيام في المدينة المنورة منها 5 ايام حجر صحي مؤسسي بالمملكة عند الوصول إلى المدينة، و8 أيام في مكة المكرمة.وتوقعت الوزارة أن تسير أولى رحلات العمرة في العشر الأوائل من شهر آذار/ مارس المقبل، وذلك بعد الوقوف على الأعداد الحقيقية الرغبة في أداء العمرة وفق الشروط، ومن ثم تحديد عدد الرحلات وأيام سفرها.وأشارت الوزارة، إلى أنه مسار مسار رحلة العمرة، سيكون من مطار القاهرة الدولي إلى المدينة المنورة، ثم مكة المكرمة، والعودة من مطار المدينة إلى مطار القاهرة ومن ثم إلى قطاع غزة، علمًا أن الحجر الصحي المؤسسي 5 أيام سيكون فى المدينة المنورة عند الوصول.وفيما يتعلق بالتسعيرة، أكدت الوزارة أنه سيتم الاعلان عن تفاصيل التسعيرة لهذا العام، بعد استكمال جميع التفاصيل الخاصة بتحليل سعر العمرة.وأوضحت أن عدد المعتمرين المسموح به عبر معبر رفح، 300 معتمرِ فقط يومياً، لافتة إلى أن تحديد أيام السفر وعدد الطائرات منوط بالاعداد الراغبة بالعمرة، دون أن يؤثر على أعداد المسافرين العاديين.وقالت الوزارة: "كل معتمر يتخلف بغير عُذر عن موعد الطائرة بعد انتهاء برنامج عمرته، يفقد حقه في تذكرة الطائرة في العودة".