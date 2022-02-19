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شاهد: الدفاع الروسية تطلق صاروخ مجنح من طراز (إسكندر) بإطار التدريبات

شاهد: الدفاع الروسية تطلق صاروخ مجنح من طراز (إسكندر) بإطار التدريبات
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، مقاطع فيديو، تظهر إطلاق صاروخ مجنح من طراز "إسكندر"، وذلك في إطار تدريبات قوات الردع الاستراتيجية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قال في تصريحات سابقة: "إن روسيا ستحاول مهاجمة أوكرانيا خلال الأيام القريبة باستغلال "مبرر كاذب"، متهما قوات دونباس بانتهاك وقف إطلاق النار".

ووفق ما نقل موقع (الجزيرة.نت) فقد ذكر بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الجمعة في البيت الأبيض: "لدينا أسباب للاعتقاد أن القوات الروسية ستحاول مهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل، في الأيام القريبة".

وأضاف بايدن: "نعتبر أنهم يخططون لشن هجوم على العاصمة الأوكرانية كييف، التي يقطنها 2.8 مليون شخص بريء".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن روسيا ستحاول اختلاق "مبرر كاذب" لشن حرب على أوكرانيا، متهما قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد بـ"استفزاز" السلطات في كييف.

وتابع: "تابعنا خلال الايام الأخيرة تقارير حول زيادة ملموسة لعدد حالات انتهاكات نظام وقف إطلاق النار من قبل القوات الانفصالية المدعومة من طرف روسيا والتي تحاول استفزاز أوكرانيا في دونباس".

وأشار بايدن إلى أنه "واثق" من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتخذ "قرارا لغزو أوكرانيا"، مرجعا اعتقاده إلى معلومات استخباراتية من دون كشف أي أدلة تؤكد صحة تصريحاته.


 

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