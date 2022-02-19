شؤون فلسطينية

الاردن ومصر وألمانيا وفرنسا: يجب وقف جميع الخطوات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين

الاردن ومصر وألمانيا وفرنسا: يجب وقف جميع الخطوات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزراء خارجية الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا، اليوم السبت، ضرورة وقف جميع الخطوات الأحادية التي تُقوض حل الدولتين وآفاق السلام العادل والدائم، لا سيما بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وترحيل الفلسطينيين من منازلهم، بما في ذلك في القدس الشرقية، ووقف أعمال العنف والتحريض.

كما أكدوا في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الوزاري الخامس في إطار مجموعة ميونخ، وجوب احترام حقوق سكان حيّ الشيخ جرّاح وسلوان في منازلهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشارك في الاجتماع: وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، ووزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان.

وركّز الاجتماع، الذي عُقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، على مواصلة التنسيق والتشاور لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأكد البيان المشترك، الالتزام بدعم الجهود المبذولة لتحقيق سلامٍ عادلٍ ودائمٍ وشامل يفي بالحقوق المشروعة لجميع الأطراف وعلى أساس حل الدولتين، ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية.

وعبّر البيان عن القلق من زيادة التوتر على الأرض، والحاجة المُلحة لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة بين الأطراف، أو تحت مظلة الأمم المتحدة، وبما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط.

وأكد أهمية إيجاد آفاق سياسية واقتصادية، والحاجة إلى مزيد من خطوات بناء الثقة وعلى أساس الالتزامات المتبادلة بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، واستئناف مفاوضات هادفة.

وأكد البيان أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.

وجدّد البيان التأكيد على الدور الجوهري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة استمرار توفير الدعم المالي والسياسي لتمكينها من مواصلة تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفقا لتكليفها الأممي.

واتفق الوزراء على مواصلة العمل مع جميع الأطراف لإيجاد آفاق واقعية لاستئناف عملية سياسية ذات مصداقية، وأكدوا في هذا السياق، بأن تحقيق سلام عادل ودائم هدف استراتيجي يصُب في مصلحة جميع الأطراف ومفتاح للأمن والاستقرار الإقليميين.

أخبار ذات صلة

لجنة الانتخابات: 267 طلب ترشّح للمرحلة الثانية للانتخابات المحلية وهذا موعد نشر الكشف الأولي

لجنة الانتخابات: 267 طلب ترشّح للمرحلة الثانية للانتخابات المحلية وهذا موعد نشر الكشف الأولي

أبو الغيط: مواقف البرلمان العربي في الدفاع عن فلسطين راسخة

أبو الغيط: مواقف البرلمان العربي في الدفاع عن فلسطين راسخة

مصرع شاب بصعقة كهربائية في غزة

مصرع شاب بصعقة كهربائية في غزة

إصابة مستوطن إثر رشقه بالحجارة داخل مركبته قرب رام الله

إصابة مستوطن إثر رشقه بالحجارة داخل مركبته قرب رام الله

علي فيصل: يجب إطلاق أوسع ورشة وطنية للشروع في تنفيذ قرارات المركزي

علي فيصل: يجب إطلاق أوسع ورشة وطنية للشروع في تنفيذ قرارات المركزي

حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 15 إسرائيلياً في 142 نقطة مواجهة بالضفة

حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 15 إسرائيلياً في 142 نقطة مواجهة بالضفة

حمادة: المشاركة الواسعة في جمعة التحدي رسالة بأن للقدس رجال

حمادة: المشاركة الواسعة في جمعة التحدي رسالة بأن للقدس رجال

دعوات لوقفة أمام بلدية الاحتلال في القدس رفضاً للهدم

دعوات لوقفة أمام بلدية الاحتلال في القدس رفضاً للهدم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 15 إسرائيلياً في 142 نقطة مواجهة بالضفة

حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 15 إسرائيلياً في 142 نقطة مواجهة بالضفة

حمادة: المشاركة الواسعة في جمعة التحدي رسالة بأن للقدس رجال

حمادة: المشاركة الواسعة في جمعة التحدي رسالة بأن للقدس رجال

دعوات لوقفة أمام بلدية الاحتلال في القدس رفضاً للهدم

دعوات لوقفة أمام بلدية الاحتلال في القدس رفضاً للهدم

قرعاوي: أسبوع القدس العالمي فرصة لاستنهاض الأمة

قرعاوي: أسبوع القدس العالمي فرصة لاستنهاض الأمة

أسرى نفحة يرفضون الخروج للفورة للأسبوع الثالث على التوالي

أسرى نفحة يرفضون الخروج للفورة للأسبوع الثالث على التوالي

ناجح عاصي: الوضع داخل السجون خطير ويتطلب تحرك الجميع

ناجح عاصي: الوضع داخل السجون خطير ويتطلب تحرك الجميع

الأسير إياد القواسمي يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

الأسير إياد القواسمي يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

&#34;مجلس الإفتاء&#34;: ما يجري في حي الشيخ جَرّاح تطهير عرقي بقوة السلاح

"مجلس الإفتاء": ما يجري في حي الشيخ جَرّاح تطهير عرقي بقوة السلاح

منوعات

بعد قضية &#34;عريس الإسماعيلية&#34; الإعلامية ياسمين عز تبرر ضرب النساء

بعد قضية "عريس الإسماعيلية" الإعلامية ياسمين عز تبرر ضرب النساء

رضوى الشربيني تهاجم عريس الإسماعيلية وتصفه بـ &#34;الثور&#34;

رضوى الشربيني تهاجم عريس الإسماعيلية وتصفه بـ "الثور"

فنان مصري يعمل في بيع القهوة على الرصيف لتحسين دخله

فنان مصري يعمل في بيع القهوة على الرصيف لتحسين دخله

صدور الحكم بقضية أحمد بدير ومي العيدان..والأخيرة تعلق &#34;حبيبي الملايين عندكم&#34;

صدور الحكم بقضية أحمد بدير ومي العيدان..والأخيرة تعلق "حبيبي الملايين عندكم"

للمرة الأولي في تاريخ السعودية..محاكاة لبرامج رامز جلال المخيفة

للمرة الأولي في تاريخ السعودية..محاكاة لبرامج رامز جلال المخيفة

فيديو: إليسا تصد أحد المعجبين على المسرح وتراضيه بقبلة سرية

فيديو: إليسا تصد أحد المعجبين على المسرح وتراضيه بقبلة سرية

صور: ياسمين صبري تكشف للمرة الأولى عن عائلتها..وشقيقتها تشاركها الملامح

صور: ياسمين صبري تكشف للمرة الأولى عن عائلتها..وشقيقتها تشاركها الملامح

تحدي شام الذهبي وعشيقة والدها ..والسبب يوم الحب

تحدي شام الذهبي وعشيقة والدها ..والسبب يوم الحب

إبراهيم عيسى يثير لغط بـ&#34;وهمية الإسراء والمعراج&#34; وفنانون يدعون لمقاطعته

إبراهيم عيسى يثير لغط بـ"وهمية الإسراء والمعراج" وفنانون يدعون لمقاطعته

هيا الشعيبي تعلن حملها بطفل ..وتتمنى عدم نجاحه لهذا السبب

هيا الشعيبي تعلن حملها بطفل ..وتتمنى عدم نجاحه لهذا السبب

عربي

غضب في لبنان بسبب صورة مسيئة لرفيق الحريري

غضب في لبنان بسبب صورة مسيئة لرفيق الحريري

السلطات المصرية تعلن حالة الطوارئ في شرم الشيخ

السلطات المصرية تعلن حالة الطوارئ في شرم الشيخ

شاهد: صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي في الصحراء تثير الجدل

شاهد: صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي في الصحراء تثير الجدل

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام