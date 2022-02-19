شؤون فلسطينية

علي فيصل: يجب إطلاق أوسع ورشة وطنية للشروع في تنفيذ قرارات المركزي

علي فيصل: يجب إطلاق أوسع ورشة وطنية للشروع في تنفيذ قرارات المركزي
رام الله - دنيا الوطن
أكد علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فسطين على ضرورة الشروع بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة، بما يعزز اللحمة الوطنية الفلسطينية، ويؤكد مصداقية المؤسسات الوطنية باعتبارها الإطار الوطني الجامع للكل الفلسطيني، وحامية المشروع الوطني.

وقال فيصل لفضائية فلسطين، "لقد تعرضت دورة المجلس المركزي إلى اتهامات وحملات إعلامية ظالمة، أكدت بعد صدور قرارات المجلس، أنها تسرعت في توحيد الاتهامات للمجلس وللأطراف التي شاركت فيه."

وتابع: "وبعد أن فرغنا من أعمال الدورة، بات علينا، من موقع المسؤولية الوطنية أن نعمل لإطلاق حوار وطني فلسطيني شامل، وعلى قاعدة البرنامج الوطني الذي ترجمت قرارات المجلس المركزي عناوينه الكبرى، وبما يمكننا من رسم حدود الخلافات السياسية وحدود التوافقات".

وأكد علي فيصل على حق كل طرف فلسطيني أن تكون له رؤيته، لكن علينا جميعاً أن نبحث دوماً على القواسم المشتركة التي توحدنا في الميدان، وتحت قبة منظمة التحرير، ورايتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الجبهة تحملت مسؤولياتها الوطنية أمام شعبها وأمام المؤسسة الوطنية وشاركت في دورة المجلس المركزي التزاماً منها بخطها الثابت في خوض الصراع داخل المؤسسة وفي الميدان، ونجحت في إدخال العديد من التعديلات على النص الأولي لقرارات المجلس المركزي، ونجحت في إطار الحوار الذي جرى في المجلس، وبالتعاون مع باقي أطراف الحالة الوطنية، الشركاء في دورة المجلس، في التقدم إلى الأمام، مقارنة مع قرارات الوطني في الدورة 23، إذ باتت قرارات المجلس المركزي، واضحة وملزمة لعموم هيئات منظمة التحرير وخاصة للجنة التنفيذية، وللسلطة الفلسطينية، حيث أن المنظمة هي المرجعية السياسية للسلطة.

وأكد علي فيصل ضرورة إطلاق أوسع ورشة وطنية على كل المستويات للعمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يتعلق بالعلاقة مع دولة الاحتلال، من خلال إنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية، ووقف الرهان على الولايات المتحدة وسياستها المنحازة لإسرائيل، ووقف الرهان على اللجنة الرباعية كمرجعية لأي عملية سياسية واعتماد المؤتمر الدولي، برعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، مرجعية بديلة، هدفها إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة في استرداد أرضه المحتلة بالحرب العدوانية في حزيران 67 وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

أخبار ذات صلة

أبو الغيط: مواقف البرلمان العربي في الدفاع عن فلسطين راسخة

أبو الغيط: مواقف البرلمان العربي في الدفاع عن فلسطين راسخة

مصرع شاب بصعقة كهربائية في غزة

مصرع شاب بصعقة كهربائية في غزة

إصابة مستوطن إثر رشقه بالحجارة داخل مركبته قرب رام الله

إصابة مستوطن إثر رشقه بالحجارة داخل مركبته قرب رام الله

حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 15 إسرائيلياً في 142 نقطة مواجهة بالضفة

حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 15 إسرائيلياً في 142 نقطة مواجهة بالضفة

حمادة: المشاركة الواسعة في جمعة التحدي رسالة بأن للقدس رجال

حمادة: المشاركة الواسعة في جمعة التحدي رسالة بأن للقدس رجال

دعوات لوقفة أمام بلدية الاحتلال في القدس رفضاً للهدم

دعوات لوقفة أمام بلدية الاحتلال في القدس رفضاً للهدم

قرعاوي: أسبوع القدس العالمي فرصة لاستنهاض الأمة

قرعاوي: أسبوع القدس العالمي فرصة لاستنهاض الأمة

حماس: نُحذر من خطورة اعتبار منظمة التحرير إحدى دوائر السلطة

حماس: نُحذر من خطورة اعتبار منظمة التحرير إحدى دوائر السلطة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 15 إسرائيلياً في 142 نقطة مواجهة بالضفة

حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 15 إسرائيلياً في 142 نقطة مواجهة بالضفة

حمادة: المشاركة الواسعة في جمعة التحدي رسالة بأن للقدس رجال

حمادة: المشاركة الواسعة في جمعة التحدي رسالة بأن للقدس رجال

دعوات لوقفة أمام بلدية الاحتلال في القدس رفضاً للهدم

دعوات لوقفة أمام بلدية الاحتلال في القدس رفضاً للهدم

قرعاوي: أسبوع القدس العالمي فرصة لاستنهاض الأمة

قرعاوي: أسبوع القدس العالمي فرصة لاستنهاض الأمة

أسرى نفحة يرفضون الخروج للفورة للأسبوع الثالث على التوالي

أسرى نفحة يرفضون الخروج للفورة للأسبوع الثالث على التوالي

ناجح عاصي: الوضع داخل السجون خطير ويتطلب تحرك الجميع

ناجح عاصي: الوضع داخل السجون خطير ويتطلب تحرك الجميع

الأسير إياد القواسمي يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

الأسير إياد القواسمي يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

&#34;مجلس الإفتاء&#34;: ما يجري في حي الشيخ جَرّاح تطهير عرقي بقوة السلاح

"مجلس الإفتاء": ما يجري في حي الشيخ جَرّاح تطهير عرقي بقوة السلاح

منوعات

بعد قضية &#34;عريس الإسماعيلية&#34; الإعلامية ياسمين عز تبرر ضرب النساء

بعد قضية "عريس الإسماعيلية" الإعلامية ياسمين عز تبرر ضرب النساء

رضوى الشربيني تهاجم عريس الإسماعيلية وتصفه بـ &#34;الثور&#34;

رضوى الشربيني تهاجم عريس الإسماعيلية وتصفه بـ "الثور"

فنان مصري يعمل في بيع القهوة على الرصيف لتحسين دخله

فنان مصري يعمل في بيع القهوة على الرصيف لتحسين دخله

صدور الحكم بقضية أحمد بدير ومي العيدان..والأخيرة تعلق &#34;حبيبي الملايين عندكم&#34;

صدور الحكم بقضية أحمد بدير ومي العيدان..والأخيرة تعلق "حبيبي الملايين عندكم"

للمرة الأولي في تاريخ السعودية..محاكاة لبرامج رامز جلال المخيفة

للمرة الأولي في تاريخ السعودية..محاكاة لبرامج رامز جلال المخيفة

فيديو: إليسا تصد أحد المعجبين على المسرح وتراضيه بقبلة سرية

فيديو: إليسا تصد أحد المعجبين على المسرح وتراضيه بقبلة سرية

صور: ياسمين صبري تكشف للمرة الأولى عن عائلتها..وشقيقتها تشاركها الملامح

صور: ياسمين صبري تكشف للمرة الأولى عن عائلتها..وشقيقتها تشاركها الملامح

تحدي شام الذهبي وعشيقة والدها ..والسبب يوم الحب

تحدي شام الذهبي وعشيقة والدها ..والسبب يوم الحب

إبراهيم عيسى يثير لغط بـ&#34;وهمية الإسراء والمعراج&#34; وفنانون يدعون لمقاطعته

إبراهيم عيسى يثير لغط بـ"وهمية الإسراء والمعراج" وفنانون يدعون لمقاطعته

هيا الشعيبي تعلن حملها بطفل ..وتتمنى عدم نجاحه لهذا السبب

هيا الشعيبي تعلن حملها بطفل ..وتتمنى عدم نجاحه لهذا السبب

عربي

غضب في لبنان بسبب صورة مسيئة لرفيق الحريري

غضب في لبنان بسبب صورة مسيئة لرفيق الحريري

السلطات المصرية تعلن حالة الطوارئ في شرم الشيخ

السلطات المصرية تعلن حالة الطوارئ في شرم الشيخ

شاهد: صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي في الصحراء تثير الجدل

شاهد: صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي في الصحراء تثير الجدل

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام