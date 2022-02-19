حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 15 إسرائيلياً في 142 نقطة مواجهة بالضفة

رام الله - دنيا الوطنشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال، وتصاعداً كبيراً لعمليات المقاومة.وخلال أيام الأسبوع رصدت 142 نقطة مواجهة بينها 10 عمليات إطلاق نار في عدة مناطق بالضفة، واستشهد شابين في رام الله وجنين، فيما أصيب 15 إسرائيلياً بينهم جنود ومستوطنون.ففي يوم أمس الجمعة أحصي 19 نقطة مواجهة مع الاحتلال في نابلس وقلقيلية والقدس والخليل وجنين وبيت لحم ورام الله وأريحا.وألقيت زجاجات حارقة تجاه آليات الاحتلال في بيتا، فيما أصيب جنديين خلال مواجهات في طريق الواد داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، وباب الزاوية بالخليل.كذلك أصيبت مستوطِنة جرّاء رشق مركبتها بالحجارة قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، فيما أحرق شبان غرفاً لجيش الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.ويوم الخميس رصدت 15 نقطة مواجهة في مدينة القدس والخليل ورام الله وجنين وسلفيت ونابلس وقلقيلية وعكا.وخلال المواجهات أصيب 4 مستوطنين بالحجارة في عكا، ونفذت عمليتي إطلاق نار على الاحتلال في جنين ونابلس، بالإضافة الى إلقاء أكواع متفجرة صوب الاحتلال في قباطية وزجاجات حارقة في عابود قضاء رام الله.وأحصيت يوم الأربعاء 16 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وجنين وبيت لحم وسلفيت ونابلس.كما ألقيت أكواع ناسفة تجاه حاجز الجلمة العسكري في جنين، وزجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في جسر حلحول بالخليل، ومستوطنة بسجوت المقامة على أراضي البيرة.وفي يوم الثلاثاء استشهد الشاب نهاد أمين البرغوثي (20 عامًا) من كفر عين برصاص الاحتلال في النبي صالح برام الله.ورصدت 21 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وجنين وبيت لحم ونابلس وقلقيلية.كما نفذت عمليتي إطلاق نار صوب قوات الاحتلال في عقربا بنابلس ومدينة جنين.وألقيت زجاجات حارقة استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين في الخضر، حلحول، عناتا، مستوطنة كرمي تسور، مخيم الفوار.أما منتصف الأسبوع يوم الاثنين فأحصيت 26 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس.ونفذت عملية إطلاق نار على قوات الاحتلال في مخيم بلاطة، وألقيت أكواع متفجرة تجاه مستوطنة بسجوت في البيرة، وحاجز مكابيم غرب رام الله.واستهدف شبان بزجاجات حارقة مخيم الفوار، ومستوطنة بسجوت، ووادي الحرامية، ومستوطنة جبعون هحدشاه، والخضر.ويوم الأحد استشهد محمد أكرم أبو صلاح (17 عامًا) من اليامون برصاص الاحتلال في السيلة الحارثية.ورصدت 26 نقطة مواجهة في الضفة، أصيب خلالها 6 إسرائيليين منهم جنديان في مواجهات السيلة الحارثية وجندي و3 مستوطنين في الشيخ جراح.ونفذت أربع عمليات إطلاق نار في السيلة الحارثية، حاجز الجلمة، جبل صبيح، حاجز دوتان.كما ألقيت أكواع متفجرة تجاه قوات الاحتلال في السيلة الحارثية، وزجاجات حارقة في مستوطنة هار براخا، يعبد، البيرة، مستوطنة أفني حيفتس، مستوطنة مجدال عوز، مستوطنة بيت إيل، الطور.وفي مطلع الأسبوع يوم السبت أحصيت 19 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين وسلفيت ونابلس وقلقيلية.وأصيب مستوطنان دهسًا وآخر بالحجارة في مواجهات الشيخ جراح، فيما نفذت ثلاث عمليات إطلاق نار في العرقة، حي المخفية، مستوطنة كريات أربع.وألقيت أكواع متفجرة على مستوطنة بيت إيل، وزجاجات حارقة على المستوطنين في الشيخ جراح، عزون، بيت فجار، مخيم الفوار.