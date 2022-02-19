حمادة: المشاركة الواسعة في جمعة التحدي رسالة بأن للقدس رجال

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إن المشاركة الواسعة في جمعة التحدي، والإصرار على الوصول إلى المسجد الأقصى من قبل المقدسيين، رسالة واضحة للاحتلال أن للقدس رجال سيحمونها ويلبون نداءها في كل وقت.ووجه حمادة خالص التحية لأهل القدس الذين ما زالوا على العهد رغم كل عدوان للاحتلال.وتمكن نحو 65 ألف مصلٍ يوم أمس من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم انتشار قوات الاحتلال بشكلٍ مُكثّف، وتضييقها على المصلين أثناء دخولهم من خلال تفتيشهم واحتجاز هوياتهم أو فحصها.وكان نشطاء فلسطينيون قد دعوا للحشد في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، وحثوا أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل على المشاركة الجماعية للرباط في الأقصى نصرةً لأهالي القدس وحي الشيخ جراح ومنعًا لمخططات الاحتلال.