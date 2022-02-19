دعوات لوقفة أمام بلدية الاحتلال في القدس رفضاً للهدم

رام الله - دنيا الوطندعا نشطاء مقدسيون إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية الاحتلال في القدس يوم غد الأحد رفضاً لقرارات الهدم التي يصدرها الاحتلال بحق منازل المقدسيين.وأُطلقت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحشد المقدسيين والمتضررين من بلدية الاحتلال في ظل استمرارها في عمليات الهدم في بلدات وقرى القدس.وجاء في الدعوات أن “بلدية الاحتلال لا ترحم أحدًا، فأوامر الهدم طالت الجميع في القدس بكل أحيائها”.وأضافت أن عمليات التهجير باتت ممنهجة لتفريغ القدس من الفلسطينيين، حيث دعا النشطاء إلى الوقفة الاحتجاجية التي وصفوها بـ “وقفة الرجال”، وقالوا “هبوا إلى الدفاع عن عرضكم وأرضكم وبيوتكم”.ودعا النشطاء جميع المقدسيين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الساعة العاشرة صباحًا من يوم غد في ساحة بلدية الاحتلال بشارع يافا غرب القدس.وتعتبر هذه الوقفة الثانية التي ينطمها المقدسيون خلال أسبوع، احتجاجًا على عمليات هدم منشآت المقدسيين السكنية والتجارية والزراعية وتشريد العشرات بل المئات من مساكنهم وقطع أرزاقهم.وتعرضت 34 منشأة سكنية وتجارية وزراعية في القدس وضواحيها للهدم خلال كانون ثاني الماضي.