قرعاوي: أسبوع القدس العالمي فرصة لاستنهاض الأمة

رام الله - دنيا الوطنقال القايدي في حركة حماس فتحي القرعاوي إن يوم القدس العالمي يجب أن يكون فرصة لاستنهاض الأمة وشبابها تجاه قضية الأقصى، وتعريف العالم وخاصة الإسلامي بقضية القدس حتى تكون همهم الأول.وأكد القرعاوي أن تعريف الناس بهذا المعلم الرباني سيكون له تحولات كثيرة وعظيمة، لأن الأقصى ليس قضية هامشية.وشدد القرعاوي على ضرورة وضع خطط لإنهاء هذا الواقع المؤلم الذي تعيشه مدينة القدس والأمة الإسلامية، ويجب أن تتعمق معرفة الناس وخاصة هذا الجيل بقضية الأقصى.ونبه إلى أن الاحتلال يستهدف الجيل الحالي لإبعاده عن القدس والمسجد الأقصى وأن يصبح على هامش قضايا الأمة.وقال إن واجب الجامعات والمساجد أن يعلموا الناس بأن الأقصى عقيدة أمة وفي ضمير كل عربي مسلم.وأوضح أن واجب علماء الأمة ليس خطابياً بل التوجيه وحث رجالها وشبابها على الرباط في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه واستمرار إحياء هذه المعالم الربانية.وأكد القرعاوي أن الجماهير الفلسطينية مستفزة وجاهزة للدفاع عن الأقصى، وأن المسجد ليس مقطوعا عن أهله وشبابه الذين يتحرقون ليكونوا وقوداً لنصرته والدفاع عنه.