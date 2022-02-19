حماس: نُحذر من خطورة اعتبار منظمة التحرير إحدى دوائر السلطة

رام الله - دنيا الوطنحذر القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك من خطورة القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس والقاضي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية، إحدى دوائر السلطة ومؤسساتها.وقال أبو كويك إن هذا القرار يحط من مكانة المنظمة، وتمثيلها للشعب، ويضعف قدرتها على القيام بعملها المشلول أصلا، وتمثيلها لفلسطيني الشتات.وأوضح أن ما صدر عن أبو مازن هو إحدى افرازات التشكيلة الجديدة للجنة التنفيذية والتي لم تمثل فيها فصائل وحركات وقوى وازنة، وتم استبعاد كل من يؤمن بمبدأ التحرير والعودة الذي يشكل أحد أبرز المبادئ التي أنشأت من أجلها منظمة التحرير.ونبه الى أن الهدف من مثل هذه القرارات بات معروفا، وهو تصفية المنظمة من محتواها التحرري، ودورها النضالي التاريخي لتصبح أداة من أدوات السلام الاقتصادي والتنسيق الأمني مع الاحتلال.وأكد أبو كويك على ضرورة أن يجابه هذا القرار برفض شعبي وفصائلي وقانوني، مطالبا المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والمؤسسات والدوائر الشعبية والقانونية والدستورية، برفع الصوت عاليا وتبيان خطورة هذا القانون وتداعياته السلبية على مكانة المنظمة.