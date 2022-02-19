أسرى نفحة يرفضون الخروج للفورة للأسبوع الثالث على التوالي

رام الله - دنيا الوطنيواصل أسرى نفحة رفض الخروج للفورة للأسبوع الثالث على التوالي.وقال مكتب إعلام الأسرى إن خطوة أسرى نفحة جاءت رفضا لمرورهم عبر بوابات إلكترونية وضعتها إدارة السجن على بوابات الأقسام.وسبق أن أقام أسرى السجن صلاة الجمعة داخل الغرف، تأكيداً منهم على عدم الخضوع لضغوطات إدارة السجون التي تحاول زعزعة خطواتهم النضالية، حيث يتم اقتحام الأقسام بين الحين والآخر من قبل وحدات القمع الخاصة "دور" و"اليمام" و"اليماز".بالتزامن مع ذلك يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ50 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع الشهر الماضي، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).ويسابق الاحتلال الخطى في تصعيده ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونه؛ ففي مطلع سبتمبر الماضي 2021 فرضت إدارة السجون إجراءات قمعية على الأسرى في كل السجون وتعرض الأسرى للعقوبات المختلفة والحرمان.وفرضت إدارة السجون إجراءات بشكل تدريجي؛ ومنها نقل الأسرى المؤبدات كل 6 أشهر من الغرف، ونقل الأسرى الملقبين (بالسجاف) أي الذين يسميهم بالخطيرين؛ كل 4 أشهر من غرفهم، ونقلهم كل 16 شهرا من القسم، ونقلهم كل 32 شهرا من السجن وبشكل دوري.