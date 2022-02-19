ناجح عاصي: الوضع داخل السجون خطير ويتطلب تحرك الجميع

رام الله - دنيا الوطنأكد منسق قائمة "القدس موعدنا" الأسير المحرر ناجح عاصي أن الوضع في سجون الاحتلال خطير وفي تصاعد ملحوظ، يتطلب تحركا فعليا يرقى لحجم الهجمة التي يواجهها الأسرى.وعبر عاصي عن خشيته على أسرى سجن نفحة الذين يرفضون الخروج لساحة الفورة منذ ثلاثة أسابيع كخطوة احتجاجية على وضع الاحتلال بوابات إلكترونية عند مداخل الأقسام، وحذر من ارتكاب أي جريمة بحقهم والاستفراد بهم.ولفت عاصي إلى معاناة الأسرى الإداريين الذين عبروا عن رفضهم للظلم الواقع عليهم من خلال مقاطعة محاكم الاحتلال منذ خمسين يوما ومقاطعة بعضهم الدواء من أجل لفت الأنظار للظلم الواقع عليهم وبدون أي ذنب بحاجة إلى مساندة شعبية ورسمية من خلال المحاكم والمؤسسات الدولية.كما أشاد بحالة الوحدة السائدة بين مكونات الحركة الأسيرة والتي توجت بتشكيل لجنة الطوارئ الوطنية مؤكداً أن الخطوة هذه ستمكن الحركة الأسيرة من تحقيق وانتزاع حقوقها وستجبر مصلحة السجون على الخضوع لمطالب الأسرى المحقة والعادلة.وأوضح عاصي أن الجهود المختلفة خارج السجون مع ما يقوم به الأسرى من خطوات تصعيدية داخلها يمكن أن تشكل ضغطاً حقيقياً على الاحتلال ومصلحة سجونه ودفعهم للاستجابة لحقوقهم التي انتزعوها بالإضرابات عن الطعام وبالخطوات النضالية منذ عشرات السنين.