شؤون فلسطينية

ناجح عاصي: الوضع داخل السجون خطير ويتطلب تحرك الجميع

ناجح عاصي: الوضع داخل السجون خطير ويتطلب تحرك الجميع
رام الله - دنيا الوطن
 أكد منسق قائمة "القدس موعدنا" الأسير المحرر ناجح عاصي أن الوضع في سجون الاحتلال خطير وفي تصاعد ملحوظ، يتطلب تحركا فعليا يرقى لحجم الهجمة التي يواجهها الأسرى.

 وعبر عاصي عن خشيته على أسرى سجن نفحة الذين يرفضون الخروج لساحة الفورة منذ ثلاثة أسابيع كخطوة احتجاجية على وضع الاحتلال بوابات إلكترونية عند مداخل الأقسام، وحذر من ارتكاب أي جريمة بحقهم والاستفراد بهم.

 ولفت عاصي إلى معاناة الأسرى الإداريين الذين عبروا عن رفضهم للظلم الواقع عليهم من خلال مقاطعة محاكم الاحتلال منذ خمسين يوما ومقاطعة بعضهم الدواء من أجل لفت الأنظار للظلم الواقع عليهم وبدون أي ذنب بحاجة إلى مساندة شعبية ورسمية من خلال المحاكم والمؤسسات الدولية.

 كما أشاد بحالة الوحدة السائدة بين مكونات الحركة الأسيرة والتي توجت بتشكيل لجنة الطوارئ الوطنية مؤكداً أن الخطوة هذه ستمكن الحركة الأسيرة من تحقيق وانتزاع حقوقها وستجبر مصلحة السجون على الخضوع لمطالب الأسرى المحقة والعادلة.

 وأوضح عاصي أن الجهود المختلفة خارج السجون مع ما يقوم به الأسرى من خطوات تصعيدية داخلها يمكن أن تشكل ضغطاً حقيقياً على الاحتلال ومصلحة سجونه ودفعهم للاستجابة لحقوقهم التي انتزعوها بالإضرابات عن الطعام وبالخطوات النضالية منذ عشرات السنين.

أخبار ذات صلة

دعوات لوقفة أمام بلدية الاحتلال في القدس رفضاً للهدم

دعوات لوقفة أمام بلدية الاحتلال في القدس رفضاً للهدم

قرعاوي: أسبوع القدس العالمي فرصة لاستنهاض الأمة

قرعاوي: أسبوع القدس العالمي فرصة لاستنهاض الأمة

حماس: نُحذر من خطورة اعتبار منظمة التحرير إحدى دوائر السلطة

حماس: نُحذر من خطورة اعتبار منظمة التحرير إحدى دوائر السلطة

أسرى نفحة يرفضون الخروج للفورة للأسبوع الثالث على التوالي

أسرى نفحة يرفضون الخروج للفورة للأسبوع الثالث على التوالي

الأسير إياد القواسمي يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

الأسير إياد القواسمي يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

&#34;مجلس الإفتاء&#34;: ما يجري في حي الشيخ جَرّاح تطهير عرقي بقوة السلاح

"مجلس الإفتاء": ما يجري في حي الشيخ جَرّاح تطهير عرقي بقوة السلاح

العمل بغزة: اللجان في الوزارة تستعد لتسليم تصاريح العمال بأراضي 48

العمل بغزة: اللجان في الوزارة تستعد لتسليم تصاريح العمال بأراضي 48

رضوان يعقب على وضع استراليا حركة حماس على قوائم &#34;الارهاب&#34;

رضوان يعقب على وضع استراليا حركة حماس على قوائم "الارهاب"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات لوقفة أمام بلدية الاحتلال في القدس رفضاً للهدم

دعوات لوقفة أمام بلدية الاحتلال في القدس رفضاً للهدم

قرعاوي: أسبوع القدس العالمي فرصة لاستنهاض الأمة

قرعاوي: أسبوع القدس العالمي فرصة لاستنهاض الأمة

أسرى نفحة يرفضون الخروج للفورة للأسبوع الثالث على التوالي

أسرى نفحة يرفضون الخروج للفورة للأسبوع الثالث على التوالي

ناجح عاصي: الوضع داخل السجون خطير ويتطلب تحرك الجميع

ناجح عاصي: الوضع داخل السجون خطير ويتطلب تحرك الجميع

الأسير إياد القواسمي يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

الأسير إياد القواسمي يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

رضوان يعقب على وضع استراليا حركة حماس على قوائم &#34;الارهاب&#34;

رضوان يعقب على وضع استراليا حركة حماس على قوائم "الارهاب"

بدرساوي: أهالي بيتا يشكلون الدرع الواقي وأيقونة المرحلة

بدرساوي: أهالي بيتا يشكلون الدرع الواقي وأيقونة المرحلة

إحصائية حركة السفر عبر معبر ايرز خلال الأسبوع الماضي

إحصائية حركة السفر عبر معبر ايرز خلال الأسبوع الماضي

منوعات

فنان مصري يعمل في بيع القهوة على الرصيف لتحسين دخله

فنان مصري يعمل في بيع القهوة على الرصيف لتحسين دخله

صدور الحكم بقضية أحمد بدير ومي العيدان..والأخيرة تعلق &#34;حبيبي الملايين عندكم&#34;

صدور الحكم بقضية أحمد بدير ومي العيدان..والأخيرة تعلق "حبيبي الملايين عندكم"

للمرة الأولي في تاريخ السعودية..محاكاة لبرامج رامز جلال المخيفة

للمرة الأولي في تاريخ السعودية..محاكاة لبرامج رامز جلال المخيفة

فيديو: إليسا تصد أحد المعجبين على المسرح وتراضيه بقبلة سرية

فيديو: إليسا تصد أحد المعجبين على المسرح وتراضيه بقبلة سرية

صور: ياسمين صبري تكشف للمرة الأولى عن عائلتها..وشقيقتها تشاركها الملامح

صور: ياسمين صبري تكشف للمرة الأولى عن عائلتها..وشقيقتها تشاركها الملامح

تحدي شام الذهبي وعشيقة والدها ..والسبب يوم الحب

تحدي شام الذهبي وعشيقة والدها ..والسبب يوم الحب

إبراهيم عيسى يفجر حقيقة وهمية الإسراء والمعراج..وفنانون يدعون لمقاطعته

إبراهيم عيسى يفجر حقيقة وهمية الإسراء والمعراج..وفنانون يدعون لمقاطعته

هيا الشعيبي تعلن حملها بطفل ..وتتمنى عدم نجاحه لهذا السبب

هيا الشعيبي تعلن حملها بطفل ..وتتمنى عدم نجاحه لهذا السبب

أحمد سعد وسمية الخشاب إلى المحاكم من جديد.. للنفقة والمتعة

أحمد سعد وسمية الخشاب إلى المحاكم من جديد.. للنفقة والمتعة

ديانا كرزون والكثير عن تفاصيل حياتها..وما حقيقة مهرها الألف ناقة؟

ديانا كرزون والكثير عن تفاصيل حياتها..وما حقيقة مهرها الألف ناقة؟

عربي

غضب في لبنان بسبب صورة مسيئة لرفيق الحريري

غضب في لبنان بسبب صورة مسيئة لرفيق الحريري

السلطات المصرية تعلن حالة الطوارئ في شرم الشيخ

السلطات المصرية تعلن حالة الطوارئ في شرم الشيخ

شاهد: صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي في الصحراء تثير الجدل

شاهد: صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي في الصحراء تثير الجدل

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام