عربي

غضب في لبنان بسبب صورة مسيئة لرفيق الحريري

غضب في لبنان بسبب صورة مسيئة لرفيق الحريري
رام الله - دنيا الوطن
تداول ناشطون لبنانيون، صورة لضريح رفيق الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية الراحل، عبر "غوغل ماب" مع "عبارات مسيئة".

ووفق موقع (العربية.نت) فقد قال بيان "تيار المستقبل": "يعيث "أولاد الحرام" فجورا وحقدا غير مسبوقين، يتنافيان مع أبسط القيم الدينية ‏والأخلاقية والإنسانية، لعل أبشع صورها، ما جنته يد "ابن حرام" بحق الرمز ‏الوطني الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث أقدم على نشر صورة لضريح ‏الرئيس الشهيد عبر "غوغل ماب"، ليتلاعب بها بشكل وضيع ورخيص ومريض، ‏ويدس عليها كلاما مسموما يندى له الجبين"، مضيفا الجملة المسيئة التي تم وضعها في "غوغل ماب" على صورة بموقع ضريح الحريري: "هون مقبور ابن الحرام رفيق ‏الحريري‎"!‎‏. ‏

وأضاف التيار في بيانه: "من هو هذا "الابن الحرام"، ومن هم أولاد الحرام الذين خلفه، الله - سبحانه ‏وتعالى- والقانون سيكشفان النقاب عنهم، وسيدفعون ثمن ما اقترفوه، ليس بحق ‏الرئيس الشهيد وحرمة ضريحه فحسب، وإنما بحق كل لبناني وطني شريف"‏.

أخبار ذات صلة

السلطات المصرية تعلن حالة الطوارئ في شرم الشيخ

السلطات المصرية تعلن حالة الطوارئ في شرم الشيخ

شاهد: صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي في الصحراء تثير الجدل

شاهد: صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي في الصحراء تثير الجدل

لبنان: لا اتفاق نهائي بقضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

لبنان: لا اتفاق نهائي بقضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام

الرئيس اللبناني ينفي وجود توجه لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة

الرئيس اللبناني ينفي وجود توجه لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة

حزب الله اللبناني يعلن اطلاقه طائرة مسيرة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة وعادت بسلام

حزب الله اللبناني يعلن اطلاقه طائرة مسيرة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة وعادت بسلام

الأردن تسجّل 21 وفاة و12,379 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن تسجّل 21 وفاة و12,379 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

جيش الاحتلال: تفعيل الإنذارات في ‎الجليل وإطلاق صواريخ اعتراض بعد تسلل مسيرة من لبنان

جيش الاحتلال: تفعيل الإنذارات في ‎الجليل وإطلاق صواريخ اعتراض بعد تسلل مسيرة من لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 15 إسرائيلياً في 142 نقطة مواجهة بالضفة

حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 15 إسرائيلياً في 142 نقطة مواجهة بالضفة

حمادة: المشاركة الواسعة في جمعة التحدي رسالة بأن للقدس رجال

حمادة: المشاركة الواسعة في جمعة التحدي رسالة بأن للقدس رجال

دعوات لوقفة أمام بلدية الاحتلال في القدس رفضاً للهدم

دعوات لوقفة أمام بلدية الاحتلال في القدس رفضاً للهدم

قرعاوي: أسبوع القدس العالمي فرصة لاستنهاض الأمة

قرعاوي: أسبوع القدس العالمي فرصة لاستنهاض الأمة

أسرى نفحة يرفضون الخروج للفورة للأسبوع الثالث على التوالي

أسرى نفحة يرفضون الخروج للفورة للأسبوع الثالث على التوالي

ناجح عاصي: الوضع داخل السجون خطير ويتطلب تحرك الجميع

ناجح عاصي: الوضع داخل السجون خطير ويتطلب تحرك الجميع

الأسير إياد القواسمي يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

الأسير إياد القواسمي يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

&#34;مجلس الإفتاء&#34;: ما يجري في حي الشيخ جَرّاح تطهير عرقي بقوة السلاح

"مجلس الإفتاء": ما يجري في حي الشيخ جَرّاح تطهير عرقي بقوة السلاح

منوعات

رضوى الشربيني تهاجم عريس الإسماعيلية وتصفه بـ &#34;الثور&#34;

رضوى الشربيني تهاجم عريس الإسماعيلية وتصفه بـ "الثور"

فنان مصري يعمل في بيع القهوة على الرصيف لتحسين دخله

فنان مصري يعمل في بيع القهوة على الرصيف لتحسين دخله

صدور الحكم بقضية أحمد بدير ومي العيدان..والأخيرة تعلق &#34;حبيبي الملايين عندكم&#34;

صدور الحكم بقضية أحمد بدير ومي العيدان..والأخيرة تعلق "حبيبي الملايين عندكم"

للمرة الأولي في تاريخ السعودية..محاكاة لبرامج رامز جلال المخيفة

للمرة الأولي في تاريخ السعودية..محاكاة لبرامج رامز جلال المخيفة

فيديو: إليسا تصد أحد المعجبين على المسرح وتراضيه بقبلة سرية

فيديو: إليسا تصد أحد المعجبين على المسرح وتراضيه بقبلة سرية

صور: ياسمين صبري تكشف للمرة الأولى عن عائلتها..وشقيقتها تشاركها الملامح

صور: ياسمين صبري تكشف للمرة الأولى عن عائلتها..وشقيقتها تشاركها الملامح

تحدي شام الذهبي وعشيقة والدها ..والسبب يوم الحب

تحدي شام الذهبي وعشيقة والدها ..والسبب يوم الحب

إبراهيم عيسى يفجر حقيقة وهمية الإسراء والمعراج..وفنانون يدعون لمقاطعته

إبراهيم عيسى يفجر حقيقة وهمية الإسراء والمعراج..وفنانون يدعون لمقاطعته

هيا الشعيبي تعلن حملها بطفل ..وتتمنى عدم نجاحه لهذا السبب

هيا الشعيبي تعلن حملها بطفل ..وتتمنى عدم نجاحه لهذا السبب

أحمد سعد وسمية الخشاب إلى المحاكم من جديد.. للنفقة والمتعة

أحمد سعد وسمية الخشاب إلى المحاكم من جديد.. للنفقة والمتعة

عربي

غضب في لبنان بسبب صورة مسيئة لرفيق الحريري

غضب في لبنان بسبب صورة مسيئة لرفيق الحريري

السلطات المصرية تعلن حالة الطوارئ في شرم الشيخ

السلطات المصرية تعلن حالة الطوارئ في شرم الشيخ

شاهد: صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي في الصحراء تثير الجدل

شاهد: صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي في الصحراء تثير الجدل

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام