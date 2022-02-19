غضب في لبنان بسبب صورة مسيئة لرفيق الحريري

رام الله - دنيا الوطنتداول ناشطون لبنانيون، صورة لضريح رفيق الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية الراحل، عبر "غوغل ماب" مع "عبارات مسيئة".ووفق موقع (العربية.نت) فقد قال بيان "تيار المستقبل": "يعيث "أولاد الحرام" فجورا وحقدا غير مسبوقين، يتنافيان مع أبسط القيم الدينية ‏والأخلاقية والإنسانية، لعل أبشع صورها، ما جنته يد "ابن حرام" بحق الرمز ‏الوطني الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث أقدم على نشر صورة لضريح ‏الرئيس الشهيد عبر "غوغل ماب"، ليتلاعب بها بشكل وضيع ورخيص ومريض، ‏ويدس عليها كلاما مسموما يندى له الجبين"، مضيفا الجملة المسيئة التي تم وضعها في "غوغل ماب" على صورة بموقع ضريح الحريري: "هون مقبور ابن الحرام رفيق ‏الحريري‎"!‎‏. ‏وأضاف التيار في بيانه: "من هو هذا "الابن الحرام"، ومن هم أولاد الحرام الذين خلفه، الله - سبحانه ‏وتعالى- والقانون سيكشفان النقاب عنهم، وسيدفعون ثمن ما اقترفوه، ليس بحق ‏الرئيس الشهيد وحرمة ضريحه فحسب، وإنما بحق كل لبناني وطني شريف"‏.