دولي

بوتين يأمر ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة

بوتين يأمر ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 أطلقت قوات الردع الاستراتيجي الروسية تدريبات تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف وفق ما نقلت وكالة (نوفوستي) أن بوتين أمر ببدء التدريبات، على الفور على أن تشمل أسلحة ردع متطورة.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام بيلاروسية رسمية بأن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو شارك مع بوتين في تدريب خاص بقيادة القوات المسلحة الروسية، موضحة أنهما يتابعان التدريبات من غرفة العمليات الرئاسية في الكرملين.

جاء ذلك في وقت دخلت فيه مناورات "حزم الاتحاد" المشتركة بين الدولتين والجارية في أراضي بيلاروس مرحلتها النهائية، وذلك بحضور مسؤولين أجانب وممثلين عن وسائل إعلام دولية.

وتأتي هذه التدريبات على خلفية التصعيد الحاد في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

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