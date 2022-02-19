شاهد: عاصفة (يونيس) تضرب بريطانيا وتتسبب بأضرارٍ فادحة

اجتاحت بريطانيا عاصفة شديدة سرعة الرياح، فقد بلغت سرعتها (196كم/الساعة)، ويقدر خبراء بأنها الأشد منذ ثلاثين سنة، وأدت العاصفة لتعطل جميع أشكال الحياة في العاصمة الإنجليزية، وتوقف حركة الملاحة والطيران.

و اصطدمت سيارة كانت تقلها سيدة في شجرة إثر الرياح الشديدة مما أدى لمقتلها، وتوفي رجل في مركبة بليفربول بسبب الحطام المتطاير، فيما لقي رجل آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت في مقاطعة هامبشير جنوبي إنجلترا، وفق (الجزيرة نت)













وأوقعت الرياح رافعة لتسقط على سطح مستشفى في بلجيكا، وتوفي رجل بريطاني بعدما دفعته الرياح العاتية من على قاربه في الماء.











وتسببت العاصفة التي أطلق عليها اسم (يونيس)، بمقتل ثمانية أشخاص، وأدت لانقطاع التيار الكهربائي عن أماكن واسعة في لندن.وأثرت العاصفة على عدة مناطق في أوروبا، فقد تسبب سقوط أشجار بمقتل ثلاثة أشخاص في هولندا؛ حيث قالت إدارة الإطفاء في أمستردام إن شخصين لقيا حتفهما بسبب سقوط شجرتين بالمدينة، وثالث في منطقة (ديمن) القريبة.