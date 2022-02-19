العمل بغزة: اللجان في الوزارة تستعد لتسليم تصاريح العمال بأراضي 48

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة العمل بغزة، عبد الله الجمل، إن هناك عدد من اللجان في الوزارة منها لجان للفرز تستعد لتسليم التصاريح الخاصة بالعمال في أقرب وقت.وأضاف الجمل في تصريح صحفي، اليوم السبت :"ننتظر موافقة الاحتلال لتسليم الدفعة الأولى من التصاريح وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة في غزة والضفة وبالتنسيق مع الشؤون المدنية للوصول الى أكبر عدد ممكن من التصاريح".وأكد الجمل، أن الغرفة التجارية أصدرت 12ألف تصريح والعدد الحالي سيزيد عن ذلك، لافتاً أن الأخبار القادمة إيجابية ومُبشرة بالخير ولكن ما زالوا ينتظرون ما يصدر على المستوى السياسي للبدء في التنفيذ.