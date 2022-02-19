بدرساوي: أهالي بيتا يشكلون الدرع الواقي وأيقونة المرحلة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس ياسر بدرساوي أن أهالي بلدة بيتا يشكلون الدرع الواقي لصد الهجمة الاستيطانية على جبل صبيح، بصمودهم وإصرارهم على مقارعة المستوطنين.وأشار بدرساوي إلى أن أهالي بيتا هم أيقونة المرحلة في مواجهة الاحتلال، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني لأن يسلكوا نهجهم ويساندوهم بكل الأساليب من أجل تثبيت حقهم ونصرتهم.وأضاف أن بلدة بيتا رائدة المقاومة الشعبية ضد الاستيطان، لأنها تصر على حقها بملكية أراضي جبل صبيح وعدم التنازل عنها.وأوضح بدرساوي أن بيتا قدمت الشهداء والجرحى والأسرى مستخدمة كل أشكال المقاومة من أجل التمسك بالأرض والدفاع عنها فهي نموذج يحتذى به كباقي مناطق التماس ككفر قدوم وبيت دجن وبرقة و غيرها.ونبه إلى أن مقاومة بيتا شكلت حالة وطنية على جبل صبيح جمعت كافة أطياف الشعب الفلسطيني.