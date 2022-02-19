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شؤون فلسطينية

19 حالة وفاة و1255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

19 حالة وفاة و1255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 18، قلقيلية 18، طوباس 10، بيت لحم 35، طولكرم 27، نابلس 43، رام الله والبيرة 40، جنين 15، الخليل 14، سلفيت 2، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 278، مدينة القدس 750".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 139، قلقيلية 41، طوباس 28، بيت لحم 84، طولكرم 189، نابلس 144، رام الله والبيرة 279، جنين 127، الخليل 172، سلفيت 42، أريحا والأغوار 55، قطاع غزة 1500، مدينة القدس 1680".

وسجلت 7 حالات وفاة في قطاع غزة، 5 حالات نابلس، حالتان في طولكرم، حالة في رام الله، حالة في الخليل، حالة في جنين، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 124 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 255 مريضا، بينهم 50 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة- السبت: 19/2/2022
                     
الإصابات الجديدة:
الضفة الغربية: 227
قطاع غزة: 278    
مدينة القدس: 750
         
حالات التعافي الجديدة:
 الضفة الغربية: 1300
 قطاع غزة: 1500
مدينة القدس: 1680     
         
حالات الوفاة الجديدة:
الضفة الغربية: 10
 قطاع غزة: 7
مدينة القدس: 2

الحالات التي تعالج في المستشفيات: 255| العناية المكثفة: 124| أجهزة التنفس الاصطناعي: 50| عدد الفحوصات: 2987 (باستثناء مدينة القدس).

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