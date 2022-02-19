إحصائية حركة السفر عبر معبر ايرز خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (13 وحتى 18 شباط/ فبراير 2022).وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7007 مغادرين، فيما بلغ عدد الوصول 6545 وافدا.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6882 مواطناً و91 أجنبياً، و34 من فلسطينيي الداخل.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6403 مواطنين، و95 أجنبياً، و44 من فلسطينيي الداخل، و3 وفيات.