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شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تعلن حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) اليوم السبت

الصحة بغزة تعلن حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) اليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، عن حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا "كوفيد-19".

وسجلت وزارة الصحة 7 حالات وفاة و278 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء فحص لـ 819 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي عدد الوفيات عقب تسجيل 7 حالات جديدة إلى 1873 وفاة، بينما ارتفع عدد الاصابات النشطة بفيروس كورونا إلى 29655 حالة.

وسجلت الصحة 1500 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي من حالات التعافي إلى 209208 حالة.

وفيما يتعلق بالحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى أشارت الصحة إلى أن 202 حالة تحتاج لرعاية صحية و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة إلى 110 حالة.

أما إجمالي أعداد التطعيمات قالت الصحة إلى إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، فيما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح إلى 617783 شخصًا.

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