122 قتيلًا جراء عاصفة ضربت البرازيل

رام الله - دنيا الوطنلقي 122 شخصا مصرعهم، بينهم 13 طفلا، بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، فيما لا يزال 117 شخصا في عداد المفقودين.وأحدثت العاصفة الرعدية المتواصلة لليوم الرابع على التوالي، والتي ضربت مناطق عدة شرق البرازيل فيضانات وسيول وانهيارات أرضية، تركزت في المناطق الجبلية في الولاية المذكورة، وأدت إلى تدمير مئات المنازل السكنية.كما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في واحدة من أسوأ العواصف التي تضرب بريطانيا منذ عقود، حيث تسببت رياح العاصفة "يونيس" العاتية بسقوط الأشجار وتطاير الحطام، ما أدى لوفاة امرأة في الثلاثينيات من عمرها في لندن، وشاب في العشرينيات من عمره في مقاطعة هامبشاير، ورجل في الخمسينيات من عمره في ميرسيسايد.