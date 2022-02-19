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شاهد: صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي في الصحراء تثير الجدل

شاهد: صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي في الصحراء تثير الجدل
رام الله - دنيا الوطن
أثارت صورة جديدة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لسيف الإسلام القذافي، جاثيا على قدميه وحيدا في الصحراء، جدلا كبيرا.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد انتشرت الصورة خلال الساعات الماضية كالنار في الهشيم، وقال نشطاء ليبيون إن نجل القذافي كان يصلي في الصحراء، والصورة تعود للأسبوع الماضي.

واختفى سيف الإسلام القذافي منذ ظهوره في مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، يوم تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.

وفي أعقاب ذلك، قامت مفوضية الانتخابات باستبعاده من القائمة الأولية للمرشحين، قبل أن تقضي محكمة سبها بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة في ليبيا.

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