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لبنان: لا اتفاق نهائي بقضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

لبنان: لا اتفاق نهائي بقضية ترسيم الحدود مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إنه لا يوجد اتفاق نهائي بعد على أي خط بموضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ووفق موقع (ليبانون ديبايت) فقد ذكر وزير الخارجية اللبناني ​عبد الله بو حبيب​: "نريد 860 كلم مربع، ولن نقبل بأقل من هذا، ونريد أن نلحق بمصالحنا في هذه المنطقة التي يبدو أنها غنية بالغاز".

وأوضح أنه "كان هناك عرض شفهي من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أموس هوكشتاين، ولم يعطنا عرضا كتابيا، ولا زلنا نتفاوض، ومتفقين بأن لا نتحدث عن العرض، ولذلك أقول ليس هناك شيء ثابت، لكن لن نأخذ أقل من الخط 23"، معتبرا أن "عرض هوكشتاين كان أكثر إيجابا من العروض السابقة".

وقال بو حبيب: "لا يوجد أي اتفاق نهائي على أي خط، ونحن نتبع مصالحنا أينما كانت، ولا اتفاق نهائي بعد، والمفاوضات لا تزال سارية ولن نقبل أقل من 860 كلم مربع، ولن نأخذ أقل من الخط 23".

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