تجدد القصف شرق أوكرانيا والتوتر وصل ذروته مع روسيا

رام الله - دنيا الوطنشهدت منطقة شرق أوكرانيا، عمليات قصف جديدة، وتبادل الجيش الأوكراني الانفصاليون الموالون لروسيا الاتهامات بشأن استخدام أسلحة ثقيلة، في تصعيد أمني يعزز المخاوف من وقوع حرب بين البلدين.وأمرت السلطات الانفصالية في "دونيتسك" بإجلاء مدنيين إلى روسيا تحسبا لهجوم عسكري وشيك، فيما كانت النيران اشتعلت في خط أنابيب الغاز شرق أوكرانيا، بعد انفجار قوي مساء الجمعة، دون وقوع ضحايا.ومن المقرر أن يشرف الرئيس الروسي اليوم السبت على مناورات "للقوات الاستراتيجية" تشمل إطلاق صواريخ باليستية وعابرة.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن بوتين سيراقب التدريبات من غرفة العمليات بوزارة الدفاع، وسيشرف على تدريبات إطلاق الصواريخ بنفسه.وأوضحت الوزارة أنها كانت قد خططت لإجراء المناورات منذ فترة للتحقق من جاهزية القيادة العسكرية الروسية والأفراد، وكذلك للتحقق من مدى موثوقية أسلحتها النووية والتقليدية.وكان الرئيس بوتين، أصدر مرسوما يقضي باستدعاء المواطنين المشمولين بقائمة القوات الاحتياطية للخضوع للتدريب العسكري.