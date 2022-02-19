البنتاغون: 40% من القوات الروسية على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول كبير في البنتاغون أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مؤكدا أن مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد قد "بدأت".ووفق (سكاي نيوز عربية) فقد قال المسؤول إن "الولايات المتحدة التي تقدّر عدد القوات الروسية المنتشرة حالياً شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها بأكثر من 150 ألف جندي، رصدت منذ الأربعاء تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود".وأضاف أن "ما بين 40 إلى 50%" من تلك القوات اتّخذت "وضعية هجومية.. لقد انتشرت في نقاط تجمع تكتيكية في الساعات الثماني والأربعين المنصرمة".وأشار المسؤول العسكري الأمريكي إلى أنه "كانت لدى موسكو أمس الجمعة 125 كتيبة عسكرية قرب الحدود الأوكرانية، مقارنة بـ 60 كتيبة في الأوقات العادية و80 كتيبة في أوائل شباط/ فبراير".