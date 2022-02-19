جريمة قتل ثانية خلال ساعات داخل أراضي الـ 48.. والضحية محامٍ

رام الله - دنيا الوطنلقي، الليلة الماضية، المحامي حسين عوض من قرية المزرعة قرب عكا داخل أراضي العام 1948، مصرعه بجريمة إطلاق نار وقعت في القرية.وسبق ذلك بفارق ساعات، جريمة إطلاق نار أخرى حدثت في مدينة يافا، وراح ضحيتها الشاب طاهر الشرفي بالثلاثينات من عمره.فيما أصيب شابان مساء أمس الجمعة بجريمتي إطلاق نار متفرقتين في مدينتي كفر قاسم وباقة الغربية.وتشهد أراضي العام 48 تصاعدًا في جرائم القتل، مع استمرار فوضى السلاح المُسرب من معسكرات الجيش الإسرائيلي، وتواطئ الشرطة الإسرائيلية في محاربة الجريمة.