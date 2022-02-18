شؤون فلسطينية

مجلس القضاء الاعلى يصدر بياناً حول الاجراءات التي اتخذها بمجمع محاكم الخليل

مجلس القضاء الاعلى يصدر بياناً حول الاجراءات التي اتخذها بمجمع محاكم الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس القضاء الأعلى بدولة فلسطين، مساء اليوم الجمعة، بياناً صحفياً، حول الاجراءات التي تم اتخاذها في مجمع محاكمة الخليل يومي الأربعاء والخميس.

وأكد المجلس في بيانه، أن هذه الإجراءات كانت وليدة حدث استثنائي، تمثل بمحاكمة أحد الموقوفين إيذاء نفسه باستخدام أداة حادة في نظارة المحكمة.

وأشار المجلس، إلى أنه أجرى تقييماً شاملاً لهذا الحدث وما تبعه من تداعيات، حيث أصدر قرارا بالإيعاز للقاضي ياسمين جراد رئيس محكمة بداية الخليل، وقف العمل بالقرار المتعلق بدخول الأساتذة المحامين إلى المحكمة، على أن يعود العمل إلى طبيعته اعتبارا من صباح الأحد، دون فرض أي قيود على دخول المحامين.

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