انفجار قرب المقر الحكومي في دونتيسك الانفصالية شرق أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (نوفوستي) الروسية بأن انفجارا عنيفا دوى وسط مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعيبة المعلنة ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا.ووفقا للوكالة، دوى الانفجار على بعد عشرات الأمتار عن مقر حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، الموالية لروسية، وغير المعترف بها دوليا.وقالت وسائل إعلام روسية إن الانفجار نتج عن سيارة مفخخة قرب مبنى حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية في مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا.وأعلن قائد الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية لاحقا، أنه نجا من الانفجار.وأكد قائد الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك، دينيس سينينكوف، في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية أن السيارة التي انفجرت تابعة له، مضيفة أنه لم يتعرض لأي أذى جراء الحادث.وجاء الانفجار بعد ساعات من دوي صفارات الإنذار في وسط مدينة دونيتسك، بعد أن أعلن زعيم انفصالي مدعوم من موسكو في المنطقة الانفصالية إجلاء السكان تحسبا لقصف أوكراني.وأشار الزعيم الانفصالي إلى أنه يطلب من السكان النزوح إلى روستوف في روسيا، زاعما أن الجيش الأوكراني سيبدأ عملية عسكرية في دونباس، المنطقة المتنازع عليها بين الانفصاليين وأوكرانيا.كما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وزير الطوارئ بالتوجه لمنطقة روستوف قرب أوكرانيا لتأمين الملاجئ للنازحين من منطقة دونباس المتنازع عليها.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت عن قلقها البالغ من التطورات في شرق أوكرانيا حيث أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان من طرف واحد بدء إجلاء السكان بسبب تصاعد القتال مع قوات كييف.