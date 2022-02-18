شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال واعتقال فتى في قرية "العرقة" بجنين

مواجهات مع الاحتلال واعتقال فتى في قرية "العرقة" بجنين
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات، مساء اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال، قرب جدار الفصل العنصري، على أراضي قرية العرقة غرب مدينة جنين، واعتقلت خلاله فتى.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى مروان محمد سليمان يحيى (15 عامًا) أثناء تواجده في أراضي قرية العرقة القريبة من جدار الضم والتوسّع العنصري.

وقرية العرقة هي قرية فلسطينية في محافظة جنين تقع إلى الغرب من المدينة، وتبعد عنها 12.5كم، تبلغ مساحة اراضيها (5675) دونما يحيط بها اراضي قرى الهاشمية وسيلة الحاريثة واليامون ويعبد وعرابة وعانين.

وشهدت القرية الفترة الماضية مواجهات متفرقة بين قوات الاحتلال وأهالي العرقة، وتخللها عدد من عمليات إطلاق النار.

وتشهد منطقة الجدار في القرية تعرض العمال للتنكيل والملاحقة من قبل قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم.

وتسبب جدار الفصل العنصري الذي بدأ الاحتلال بإنشائه عام 2004 بتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الضفة ومصادرة 164780 دونما.

وينتهك الجدار الحقوق الأساسية لنحو مليون فلسطيني، ما اضطر الآلاف منهم إلى استصدار تصاريح خاصة من قوات الاحتلال للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم.

كما خلف الجدار أثاراً سلبية عميقة على العملية التعليمية؛ فقد حرم الكثير من الطلبة والمدرسين الوصول إلى مدارسهم، مما أربك العملية التعليمية في العديد من المدارس.

وقد تصاعدت المقاومة المسلحة والشعبية في مدن الضفة الغربية، خصوصا جنين ونابلس، بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد معركة "سيف القدس" في غزة والعدوان على القدس والضفة وأراضي الـ48.

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